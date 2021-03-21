Тесто на основе картошки: Ивлев раскрыл секрет вкусного постного пирога с грибами

Выпечка не отнимет много времени у хозяек.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф» поделился рецептом постного пирога с картошкой и грибами. Клубни он запекал в духовке для аромата.

«Специально для тех, кому хочется чего-то нереально вкусного, но в то же время простого — рецепт офигенного картофельного пирога с грибами!» — презентовал он свое блюдо.

Выпечка получается нежной и необычной за счет особого теста, в основе которого лежит не мука, а картофель.

Ингредиенты: 500 гр. картофеля запеченного, 400 гр. белых грибов (можно ассорти), 200 гр. соевой сметаны, 2 ст. л муки, 20 гр. петрушки, 5 гр. свежего тимьяна, 1 зубчик чеснока, 100 гр. лука репчатого, 50 мл растительного масла, соль/перец по вкусу.

Грибы в замороженном виде бросить в кипящую воду и отварить 3 минуты. Обдать холодной водой, нарезать на кусочки, обжарить на растительном масле. Нарезать мелко чеснок, измельчить тимьян или майоран (можно без них), петрушку. Бросить в грибы, обжарить немного вместе. Смешать со сметаной, тушить с ней не надо. Начинка готова.

Для теста запечь картошку, очистить, размять вилкой (пюре делать не обязательно), добавить пару столовых ложек муки, немного петрушки, растительного масла, посолить. Достать тесто из миски и размять его руками. Положить в форму, размять по дну, сформировать небольшой бортик. Разложить начинку.

Духовку заранее разогреть до 220 градусов. Поставить на 10-15 минут. Готово!

«Поверьте мне, вкус шикарный!» — высказался Ивлев о своем пироге.

Смотрите также