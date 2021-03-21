«Очень-очень вкусно!»: готовим мягкий домашний лаваш по рецепту Высоцкой

Весной – самое время вспомнить про блюда, которые можно приготовить на уличном гриле. Например, о лаваше. Впрочем, эти аппетитные, мягкие и ароматные лепешки можно испечь и дома в духовке, либо на специальной сковороде. Рецептом поделилась Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома».

Ингредиенты: 500 г муки, 7 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда жидкого, 7 г сухих дрожжей.

В теплую воду (300 мл) добавляем мед, дрожжи и 1 ст. ложку муки, вымешиваем тщательно. Накрываем миску с опарой полотенцем и ставим в теплое место на 15 минут. Добавляем оставшуюся муку, 2 ст. ложки оливкового масла, замешиваем тесто.

Вливаем еще 2 ст. ложки оливкового масла и вымешиваем тесто руками 7–8 минут. Вливаем в глубокую посуду 1–2 ст. ложки оливкового масла, укладываем в нее тесто, затягиваем пищевой пленкой так, чтобы внутрь не попадал воздух, и ставим на час в теплое место.

Раскатываем тонко тесто, формируем лепешки, жарим на гриле с двух сторон. Подавать такие лепешки можно с мясом, оливковым маслом, свежими овощами и сыром. Есть вместо хлеба с любым блюдом, а также с медом, маслом или шоколадной пастой с чаем.

«Очень-очень вкусно!» — сказала Юлия про свой лаваш.

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