Сочный пирог из 3-х тонких пластов слоеного теста: в начинку Высоцкая кладет яблоки и творог

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» канала НТВ рассказала, как готовит облегченный вариант штруделя. Пирог она не заворачивает в рулет, а делает просто слоеным. Начинка из творога и яблок получается сочной, а мак дает приятную хрусткость.

Ингредиенты: 3 пласта теста слоеного бездрожжевого, 400 г творога зерненого, 2 яблока зеленых, 140 г сливочного масла, 2 яйца, 5 ст. л. коричневого масла, 1 ст. л. сахарной пудры, 3 ч. л. мака, ½ ч. л. муки, щепотка соли.

Яблоки очищаем от семечек, нарезаем дольками. Разогреваем в тяжелой сковороде пару столовых ложек сливочного масла, высыпаем 1–2 столовые ложки сахарного песка, выкладываем яблоки и даем им слегка закарамелизироваться. Посыпаем 1 ч. ложкой мака и еще немного обжариваем.

У одного яйца отделяем белок от желтка. Творог, яйцо и яичный желток помещаем в чашу блендера, высыпаем оставшийся сахар, соль и взбиваем все в однородную массу. Яичный белок взбиваем в плотную, гладкую пену, вводим его в творожную начинку и вымешиваем. Оставшееся сливочное масло растапливаем.

Слоеное тесто предварительно размораживаем, затем раскатываем на слегка присыпанной мукой рабочей поверхности в тонкие пласты. Один пласт теста выкладываем на выстеленный бумагой для выпечки противень, сверху, немного отступая от краев, раскладываем обжаренные яблоки, затем накрываем вторым пластом теста, смазываем его растопленным сливочным маслом, сверху, так же слегка отступая от краев, равномерно распределяем творожную начинку и посыпаем 1 ч. ложкой мака.

Накрываем пирог третьим пластом теста, скрепляем края и прижимаем их вилкой, сверху часто накалываем тесто вилкой и смазываем оставшимся растопленным маслом.

Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 40–50 минут. Посыпаем готовый пирог сахарной пудрой и маком.

Смотрите также