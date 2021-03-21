Вместо теста — вареный рис: как готовит простой пирог без муки с сыром и луком Высоцкая

Крупу артистка смешивает с творогом, это и становится основой выпечки.

Многие привыкли считать, что пироги делают исключительно на основе теста. Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» разбила стереотипы, приготовив выпечку на базе вареного риса. В качестве начинки она использовала сыр и творог с яйцом и луком.

Ингредиенты: 250 г риса, 200 г творога, 50 г сливочного масла, пучок зеленого лука (или шнитт-лука), щепотка перца, щепотка соли. На начинку: 200 г творога, 4 яйца, 50 г сыра грюйера, 2 шт. зеленого лука, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Отвариваем рис до готовности, остужаем, соединяем с творогом (200 г), рубленым луком, сливочным маслом, солим, перчим, размешиваем. Перекладываем в разъемную форму, застеленную кулинарной бумагой, приминаем плотно ложкой, ставим в холодильник на 10 минут.

Берем ингредиенты для начинки. Смешиваем 200 г творога с 3 яйцами, солим, перчим. Обжариваем рубленый зеленый лук на оливковом масле. Сыр мелко натираем.

Лук с маслом отправляем в творожную начинку, туда же кладем половину сыра. Взбиваем 1 яйцо, поливаем им рисовый корж, раскладываем начинку, ставим в заранее разогретую на 180 градусах духовку на 25 минут. Достаем, раскладываем остатки сыра и запекаем еще 5 минут.

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