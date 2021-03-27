Нескучные блюда из очень полезной рыбы трески

Готовим треску по-бразильски, с креветками и в горшочках.

Суп-рагу мукека по-бразильски

Из экзотических ингредиентов тут только кокосовое молоко. Но оно все чаще встречается и в наших супермаркетах.

НАДО (на 4 порции): 400 г филе трески · 400 г очищенных креветок · 2 лайма · 50 г растительного масла · 1 луковица · 1 свежий чили · 600 г томатов в собственном соку · 3 зубчика чеснока · 2 сладких перца · 1 л рыбного бульона · 400 мл кокосового молока · 1 пучок кинзы · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Треску моем, сушим, удаляем косточки. Режем на довольно большие куски, вместе с креветками кладем в миску, добавляем сок одного лайма и растительное масло, солим, перемешиваем, на время убираем в холодильник. Половинку луковицы, чили, чеснок и томаты взбиваем в блендере. Оставшийся лук режем четвертинками колец и обжариваем на масле в достаточно большом сотейнике. Добавляем в сотейник содержимое блендера и тушим 5 минут помешивая. Сладкий перец шинкуем квадратиками, отправляем в сотейник. Добавляем бульон, кокосовое молоко, доводим до кипения. Солим по вкусу. Кладем в сотейник рыбу с креветками, варим 4 минуты. Приправляем соком лайма. Если слишком кисло, выправляем вкус при помощи сахара (начните с 1/2 ч. ложки). Выключаем огонь, всыпаем нарубленную кинзу, даем настояться 5 минут и подаем.

Треска в горшочках

В принципе это блюдо можно готовить в большой форме, но в порционных горшочках оно выглядит особенно уютно.

НАДО (на 4 порции): 600 г трески · 150 г твердого сыра · 500 мл жирных сливок · 2 луковицы · 60 г сливочного масла + для смазывания формы · по паре веточек розмарина и тимьяна (можно взять сухие травы) · 1 лимон · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Рыбное филе моем, сушим бумажным полотенцем, удаляем кости, нарезаем небольшими кусочками. Солим, сбрызгиваем лимоном. Лук мелко шинкуем, обжариваем на сливочном масле до прозрачности, добавляем тимьян и розмарин. Вливаем сливки, солим-перчим, перемешиваем, варим на тихом огне 5 минут. Горшочки смазываем маслом, наливаем на дно немного соуса и выкладываем рыбу. Посыпаем тертым сыром, заливаем соусом. Закрываем крышками или фольгой, запекаем 25 минут при температуре 180 °С. За 10 минут снимаем крышки, чтобы получилась корочка.

Террин с креветками

Французская закуска, напоминающая паштет или запеканку.

НАДО (на 6 порций): 500 г трески · 150 г креветок · 2 яичных белка · 150 мл сливок · небольшой пучок укропа · 1 ч. ложка соли · черный перец · 100 г твердого сыра.

ГОТОВИМ:

Филе трески моем, сушим полотенцем, удаляем косточки, солим-перчим и пропускаем через блендер. Постепенно добавляем белки, взбиваем. Добавляем сливки и еще раз взбиваем. Креветки отвариваем как обычно, чистим, делим на половинки. Несколько штук оставляем для украшения. Укроп мелко шинкуем и вмешиваем в рыбное суфле. Форму смазываем маслом, выкладываем половину суфле. Затем выкладываем половинки креветок и закрываем остатком суфле. Посыпаем тертым сыром, выкладываем сверху несколько целых креветок. Закрываем верх фольгой и ставим в глубокий противень, куда наливаем стакан воды. Выпекаем 1 час при температуре 180 °С. Не раскрывая блюдо, остужаем его 15 минут и кладем поверх фольги гнет (тяжелую крышку, разделочную доску) до полного остывания.

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