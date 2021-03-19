Лук-порей и сливки: легкий рецепт вкусного сырного супа от шеф-повара Алексея Зимина

Сырный суп — одно из самых популярных первых блюд в ресторанах по всему миру. Тому, как его приготовить, был посвящен очередной выпуск передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ.
Ингредиенты:
- 500 миллилитров жирных сливок,
- 3 стебля лука-порея,
- 2 луковицы репчатого лука,
- 3 картофелины,
- 6 зубчиков чеснока,
- 200 граммов плавленого сыра,
- 3 яичных желтков,
- литр воды,
- соль и перец — по вкусу.
Белую часть лука-порея и репчатый лук нарубите полукольцами и поставьте томиться на среднем огне в кастрюле на смеси растительного и сливочного масла. Следом отправьте туда произвольно нарезанные чеснок и картофель, посолите и поперчите, влейте сливки и воду.
Положите в кастрюлю плавленый сыр, перемешайте и продолжайте готовить еще минут 15 и в конце вмешайте яичные желтки.
Затем измельчите суп с помощью блендера. Подавайте на стол, украсив зеленым луком.