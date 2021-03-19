Лук-порей и сливки: легкий рецепт вкусного сырного супа от шеф-повара Алексея Зимина

Все ингредиенты этого блюда довольно простые.

Сырный суп — одно из самых популярных первых блюд в ресторанах по всему миру. Тому, как его приготовить, был посвящен очередной выпуск передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ.

Ингредиенты: 500 миллилитров жирных сливок,

3 стебля лука-порея,

2 луковицы репчатого лука,

3 картофелины,

6 зубчиков чеснока,

200 граммов плавленого сыра,

3 яичных желтков,

литр воды,

соль и перец — по вкусу.

Белую часть лука-порея и репчатый лук нарубите полукольцами и поставьте томиться на среднем огне в кастрюле на смеси растительного и сливочного масла. Следом отправьте туда произвольно нарезанные чеснок и картофель, посолите и поперчите, влейте сливки и воду.

Положите в кастрюлю плавленый сыр, перемешайте и продолжайте готовить еще минут 15 и в конце вмешайте яичные желтки.

Затем измельчите суп с помощью блендера. Подавайте на стол, украсив зеленым луком.

Смотрите также: