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Лук-порей и сливки: легкий рецепт вкусного сырного супа от шеф-повара Алексея Зимина

Все ингредиенты этого блюда довольно простые.

Лук-порей и сливки: легкий рецепт вкусного сырного супа от шеф-повара Алексея Зимина
Сырный суп от Алексея Зимина. Фото: канал НТВ.

Сырный суп — одно из самых популярных первых блюд в ресторанах по всему миру. Тому, как его приготовить, был посвящен очередной выпуск передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ.

Ингредиенты:

  • 500 миллилитров жирных сливок,
  • 3 стебля лука-порея,
  • 2 луковицы репчатого лука,
  • 3 картофелины,
  • 6 зубчиков чеснока,
  • 200 граммов плавленого сыра,
  • 3 яичных желтков,
  • литр воды,
  • соль и перец — по вкусу.

Белую часть лука-порея и репчатый лук нарубите полукольцами и поставьте томиться на среднем огне в кастрюле на смеси растительного и сливочного масла. Следом отправьте туда произвольно нарезанные чеснок и картофель, посолите и поперчите, влейте сливки и воду.

Положите в кастрюлю плавленый сыр, перемешайте и продолжайте готовить еще минут 15 и в конце вмешайте яичные желтки.

Затем измельчите суп с помощью блендера. Подавайте на стол, украсив зеленым луком.

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