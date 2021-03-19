Гастрономическое путешествие в Рим: Высоцкая поделилась рецептом итальянского тимбалло

Ведущая показала, как можно устроить дома маленькую Италию.

В новом выпуске передачи НТВ «Едим дома» актриса Юлия Высоцкая подсказала лайфхак, как устроить себе гастрономическое путешествие в Рим, не выходя из кухни. Конечно же, речь идет об экстравагантном итальянском рецепте. Блюдо называется тимбалло.

Ингредиенты: 5 гнезд из феттучине,

200 граммов копченого сулугуни,

3 горсти маринованных оливок без косточек,

70 граммов пармезана,

60 граммов сливочного масла,

3 анчоуса,

2 зубчика чеснока,

300 граммов протертых помидоров,

4 столовых ложки оливкового масла,

3 столовых ложки домашних панировочных сухарей,

1 чайная ложка томатной пасты «Пассата»,

щепотка хлопьев перца чили,

1 чайная ложка морской соли;

веточка базилика.

Макароны отварите в подсоленной воде, а затем слейте воду.

Почистите чеснок и нарежьте его пластинками. Далее разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте чеснок, выложите к нему анчоусы, затем добавить перец чили, томатную пасту, оливки. Все перемешайте и выложите в кастрюлю с горячими макаронами.

Возьмите разъемную форму для выпечки и застелите ее дно пищевой бумагой, слегка смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями.

Натрите сулугуни на мелкой терке, добавьте его в слегка остывшие макароны и перемешайте. Выложите все в форму и равномерно распределите. Сверху разложите маленькие кусочки оставшегося сливочного масла. Натрите пармезан на мелкой терке и посыпьте макароны.

Тимбалло следует запекать в разогретой до 190 градусов духовке 25–30 минут — до появления золотистой корочки. Перед подачей на стол украсьте блюдо листьями базилика.

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