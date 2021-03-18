«Шапочки гномиков»: вегетарианское блюдо от Анны Нетребко

Анна Нетребко довольно часто радует своих домочадцев блюдами домашнего приготовления. А их рецептами делится в своем микроблоге с фанатами. В период Великого поста оперная дива решила приготовить вегетарианское блюдо.

«Я назвала его «Шапочки гномиков!» — написала Нетребко.

Ингредиенты: маленькие болгарские перчики, свежие грибы, лук, морковь, чечевица, базилик, апельсин, брокколи, банан, соль и приправы.

Способ приготовления: перчики очистить и замочить в кипятке минут на 10. Смешать мелко нарезанные свежие грибы, лук и заранее обжаренную морковь с уже отваренной чечевицей. Начинить перчики и поместить их в кастрюлю макушками вверх. Для подливы слегка отваренную брокколи смешать в блендере с апельсином и половиной банана, добавив соль и приправы. Залить перцы и поставить на средний огонь минут на 20-30. При подаче обязательно добавить свежий базилик.

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