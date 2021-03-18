«Станет вашим любимчиком»: Антонова предложила рецепт постного пирога с капустой

Во время Великого поста Наталия Антонова предлагает своим фанатам в Instagram новые рецепты. В составе нет тех ингредиентов, которые запрещено употреблять в эти дни. На этот раз актриса предложила испечь пирог с капустой.

«Этот постный, дрожжевой пирог с капустой станет вашим любимчиком!» — написала Антонова.

Ингредиенты: мука — 600-650 гр., дрожжи сухие — 1 ч.л., масло растительное — 3 ст.л., вода — 200 мл., сахар — 3 ст.л., соль — 1 ч.л. Для начинки: капуста — 0,5 кг, соль, зелень.

Способ приготовления: замесить тесто, оставить на 30 минут. Потушить капусту. Раскатать тесто, собрать пирог, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать верх пирога подсолнечным маслом. Выпекать 25 минут.

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