Лера Кудрявцева: «Вика Цыганова отказалась от ЭКО»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Эксперимент! Как правильно варить картошку
Видео

«Весну привлекать»: Кожевникова поделилась рецептом салата из индейки

Способ приготовления она описала в своем микроблоге.

«Весну привлекать»: Кожевникова поделилась рецептом салата из индейки
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Мария Кожевникова построила карьеру актрисы, занялась политикой, родила троих сыновей, которым уделяет много внимания. При всем этом блондинка успевает радовать домочадцев блюдами собственного приготовления. На этот раз она решила поделиться с фанатами в Instagram рецептом салата.

«Назвала салат «Весеннее настроение», хоть так будет весну привлекать. Получился очень вкусный, легкий и полезный салатик, при этом достаточно сытный», — написала Кожевникова.

Ингредиенты: стейки из филе грудки индейки, сельдерей, мягкий сыр, болгарский перец, грецкие орехи, греческий йогурт для заправки, зеленый лук для подачи, соль/перец.

Способ приготовления: филе индейки обжариваем на растительном масле. Пока оно готовится, режем все ингредиенты кубиком, грецкий орех толчем. Даем филе чуть остыть, затем нарезаем и закладываем в салат. Заправляем йогуртом!

Смотрите также:

Тэги

вкусные рецептывкусные рецепты от звездКулинарные рецептыоригинальный рецепт