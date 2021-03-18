Ирина Безрукова поделилась рецептом вегетарианской Панны Котты с пудрой матча

Бывшая жена актера Сергея Безрукова — Ирина Безрукова — опубликовала свежий рецепт на своей странице в Сети. Артистка рассказала, как сделать вегетарианскую Панна Котту на соевом молоке.

Для того, чтобы приготовить десерт Ирина взяла 200 миллилитров растительного молока (можно миндальное, кокосовое, соевое и др.), 3/4 чайной ложки чай матча, примерно четыре ложки кленового сиропа (можно заменить на сироп топинамбура), половину чайной ложки ванильного экстракта и чайную ложку растительного аналога желатина — Агар-Агар.

«Мне тоже иногда хочется полакомиться вкусненьким. Просто я стараюсь делать это с умом. Предлагаю и вам попробовать приготовить один очень простой рецепт», — отметила Безрукова.

Знаменитость смешала все ингредиенты, поставила их на средний огонь. Доведя до кипения, Безрукова варила смесь на среднем огне в течение пяти минут. Далее актриса перелила жидкость в форму и убрала в холодильник до застывания.

«Застывший десерт переложить на блюдо, украсить по желанию. Отлично сочетается со свежими ягодами», — добавила Ирина.

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