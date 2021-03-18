Очень нежное тесто: как готовит популярный пирог с картошкой и сочным фаршем Высоцкая

Юлия Высоцкая подглядела в своем путешествии по Голландии рецепт вкусного пирога с картошкой и мясом. Начинка у него получается сочной, а тесто очень нежным.

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«Подашь такой пирог к ужину, и вся семья счастлива, больше ничего уже не нужно. Можно просто дополнить его салатом и фруктами на десерт», — сказала ведущая на шоу «Едим дома» (НТВ).

Ингредиенты: 450 г муки, 75 г сливочного масла, яйцо, 7 г сухих дрожжей, ½ ч. л. сахара, щепотка соли. На начинку: 5 картошек, 500 г свинины, 100 г шпината, 1 желток, 1 пучок петрушки, 7 перьев зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 30 мл молока, 2 ст. л. растительного масла, ¼ ч. л. черного перца молотого, столько же соли.

Заранее прогреваем духовку до 220 градусов. В 200 мл теплой воды добавляем сахарный песок, дрожжи, 50 г муки, размешиваем, заводим опару. Через 10 минут добавляем остатки муки, щепотку соли, мягкое сливочное масло и яйцо. Замешиваем тесто, затягиваем пленкой и ставим в тепло на пару часов.

Зелень и чеснок рубим, из мяса делаем фарш. Смешиваем, солим, перчим. Картошку варим до полуготовности, нарезаем слайсами, смешиваем с рубленой зеленью.

Тесто разделяем на две части, одна из них должна быть немного больше другой. Большую часть раскатываем. Кладем ее в форму, смазанную маслом. Края теста должны чуть спускаться за борта формы.

Раскладываем по тесту вначале фарш, а потом картошку. Делаем второй пласт теста и накрываем им начинку. Края защипываем.

Взбиваем желток с молоком и промазываем этим составом пирог. Выпекаем в духовке на 220 градусах 20 минут, потом понижаем температуру до 180 градусов и готовим еще 15–20 минут.

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