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Снизу хрустящий, сверху нежный: быстрый сырный пирог на слоеном тесте в заливке от Высоцкой

Начинка получается сочной и очень аппетитной.

Снизу хрустящий, сверху нежный: быстрый сырный пирог на слоеном тесте в заливке от Высоцкой
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Едим дома" на НТВ

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ рассказала, как она готовит необычный сырный пирог с двумя видами теста. Она использует готовое слоеное, поверх которого раскладывает начинку, а потом заливает ее быстрым жидким составом с мукой. В итоге пирог получается снизу хрустящим, а наверху очень мягким и нежным.

В пирог можно положить сыр на свое усмотрение. Юлия использовала два вида, но вполне подойдет и один.

Ингредиенты: 1 пласт бездрожжевого слоеного теста, 120 г сыра маасдам, 2 яйца, 40 г козьего сыра, 250 мл молока, 2 ст. л. муки, 1 щепотка мускатного молотого ореха, щепотка соли.

Пирог.
Пирог. Кадр из шоу «Едим дома» на НТВ

Размораживаем заранее слоеное тесто, распределяем по форме так, чтобы вышли бортики. Раскладываем по пласту тертый сыр (оба вида).

Отделяем желтки от белков. Взбиваем желтки с молоком и мукой до пышной массы. Белки солим и тоже взбиваем отдельно до пышной массы. Смешиваем оба состава и поливаем им сыр, приправляем мускатным орехом. Выпекаем 25 минут в духовке.

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