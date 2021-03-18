Снизу хрустящий, сверху нежный: быстрый сырный пирог на слоеном тесте в заливке от Высоцкой

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ рассказала, как она готовит необычный сырный пирог с двумя видами теста. Она использует готовое слоеное, поверх которого раскладывает начинку, а потом заливает ее быстрым жидким составом с мукой. В итоге пирог получается снизу хрустящим, а наверху очень мягким и нежным.

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В пирог можно положить сыр на свое усмотрение. Юлия использовала два вида, но вполне подойдет и один.

Ингредиенты: 1 пласт бездрожжевого слоеного теста, 120 г сыра маасдам, 2 яйца, 40 г козьего сыра, 250 мл молока, 2 ст. л. муки, 1 щепотка мускатного молотого ореха, щепотка соли.

Размораживаем заранее слоеное тесто, распределяем по форме так, чтобы вышли бортики. Раскладываем по пласту тертый сыр (оба вида).

Отделяем желтки от белков. Взбиваем желтки с молоком и мукой до пышной массы. Белки солим и тоже взбиваем отдельно до пышной массы. Смешиваем оба состава и поливаем им сыр, приправляем мускатным орехом. Выпекаем 25 минут в духовке.

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