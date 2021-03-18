Секрет вкусных вареников от Высоцкой: тесто замешиваем на картофельном отваре и кладем зелень

Юлия Высоцкая на своем интернет-проекте «Едим дома» рассказала, как аппетитно приготовить постные вареники с картошкой и грибами. Чтобы они получились особенно вкусными, тесто нужно завести на картофельном отваре.

Ингредиенты: 350 г муки, 35 г растительного масла, 160 г картофельного отвара. На начинку: 6 картошек, 4 ст. л. растительного масла, 100 г грибов, 1 пучок зелени, 2 луковицы, перец, соль.

Отвариваем картошку в соленой воде. Отливаем нужное количество бульона, добавляем растительное масло, муку, вымешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Накрываем пищевой пленкой и полотенцем. Оставляем на 20-30 минут.

С таким тестом подходит любая начинка, но мы сделаем с картошкой и грибами. Клубни растолчем в пюре, смешаем с обжаренными грибами, зеленью и перцем.

Вылепим вареники и отварим их минуты за 3-4. В это время обжарим лук на растительном масле и приправим готовые вареники этим составом.

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