Можно во время поста: рецепт пирога с бананом и черносливом от Наталии Антоновой

Несколько дней назад у православных христиан начался Великий пост. Для тех, кто соблюдает традиции, меню в течение 40 дней весьма ограниченное. Но Наталия Антонова решила поделиться в своем инстаграме рецептом пирога с бананом и черносливом, которым можно лакомиться и в этот период.

Ингредиенты: 250 г муки, 200 мл воды, 80 г сахара, 50 мл растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 банан, чернослив мягкий (6 штук).

Способ приготовления: Смешать ингредиенты с помощью миксера, добавить банан и чернослив дольками. Вылить тесто в форму, дно предварительно застелить кулинарной бумагой. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверить шпажкой. После остывания посыпать пирог сахарной пудрой.

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