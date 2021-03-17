Вместо сливочного масла – оливковое: как готовит «облегченный» яблочный пирог Высоцкая

Фрукты актриса нарезает на кусочки и смешивает с тестом.

Юлия Высоцкая признается, что очень любит яблочные пироги. Их в ее кулинарном арсенале великое множество. Однако на этот раз на шоу НТВ «Едим дома» она заявила: «Сегодня буду удивлять!»

Звезда предложила рецепт пирога, в котором вместо сливочного масла используется оливковое. «Оно не имеет постороннего запаха, а выпечка с ним становится легче», — пояснила ведущая. Яблоки Юлия нарезала на кусочки и смешала с тестом.

Ингредиенты: 270 г муки, 160 г сахара, 2 яйца, 120 мл оливкового масла, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного экстракта, ½ ч. л. молотой корицы, ½ ч. л. соли. На крем: 350 сливочного сыра пониженной жирности, 300 г сметаны, 50 мл кленового сиропа, 4 ст. л. сахарной пудры. На начинку: 3 крупных яблока и 1 ст. л. растительного масла.

Разогреваем духовку до 180 градусов заранее. Делаем тесто: яйца взбиваем при помощи миксера с сахарным песком и оливковым маслом, вливаем ванильный экстракт и продолжаем взбивать, пока состав не посветлеет и не увеличится в объеме в 2 раза.

Всыпаем половину муки, соль, разрыхлитель и перемешиваем все миксером на небольшой скорости. Добавляем корицу, еще немного муки и вымешиваем некрутое тесто. Яблоки нарезаем небольшими кубиками и выкладываем в тесто, вымешиваем, добавляем оставшуюся муку и еще раз перемешиваем.

Форму (лучше разборную) смазываем маслом, выкладываем тесто и отправляем в духовку минут на 40. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Займемся кремом. Соединяем сахарную пудру со сметаной, половиной сливочного сыра, перемешиваем, взбиваем венчиком. Добавляем остатки сыра, вливаем кленовый сироп и продолжаем взбивать, чтобы не осталось комков.

Готовый пирог разрезаем на два коржа при помощи большого острого ножа или шелковой нити. Остужаем до комнатной температуры и промазываем кремом оба коржа, оставляем минимум на час пропитываться.

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