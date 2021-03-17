Мало теста, много яблок: готовим сочный и очень простой пирог по рецепту Высоцкой

Актриса привезла его из своего путешествия по Нормандии.

Юлия Высоцкая много и с удовольствием путешествует и из разных стран привозит интересные рецепты местных блюд. Этот способ приготовления сочного пирога с минимумом теста и с максимумом яблочной начинки она подсмотрела в Нормандии. Как приготовить эту аппетитную французскую выпечку звезда рассказала на шоу НТВ «Едим дома».

Ингредиенты: 180 г муки, 90 г масла, 2 ст. л. сахара. В начинку: 1 кг яблок, 1 лимон, 110 г сливочного масла, 5 ст. л. сахара.

Прогреваем духовку на 170 градусах. Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем на дольки (1 яблоко — примерно 8 кусочков). Сбрызгиваем соком лимона.

Кладем 60 г масла в глубокую сковороду, растапливаем, бросаем яблоки и 3 ложки сахара, размешиваем. Тушим минут 15 до полуготовности. Размешиваем очень аккуратно, чтобы дольки сохранили свою форму.

Муку соединяем с 90 г сливочного масла, 2 ст. ложками сахара и растираем руками в крошку. Вливаем 2–4 ст. ложки ледяной воды (чем меньше воды, тем лучше) и замешиваем тесто.

Разъемную форму промазываем маслом, кладем тесто, распределяем равномерно по дну и немного по бокам. Раскладываем яблоки без сока. Запекаем 40 минут, поливаем соком, кладем остатки масла, посыпаем сахаром (2 ст. ложки). Ставим на верхний уровень духовки, запекаем минуты три, чтобы сахар карамелизировался.

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