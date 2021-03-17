Невероятно сочный и пышный: как готовит пирог на пиве Юлия Высоцкая

Она кладет в него изюм, но его смело можно заменить на другие сухофрукты или орехи.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» поделилась рецептом любопытного пирога. В него она добавляет пиво. И именно этот пенный напиток делает его особенным. Противники алкоголя могут не переживать – при тепловой обработке он, как известно, испаряется.

«Пиво помогает пирогу стать пышным и невероятно сочным», — сказала ведущая.

Изюм в составе можно заменить на любые другие сухофрукты или орехи.

Ингредиенты: 350 г муки, 3 яйца, 2 горсти изюма, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 350 мл пива, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ½ ч. л. разрыхлителя, 1 щепотка соли.

Духовку заранее прогреваем на 180 градусах. Масло тоже предварительно достаем из холодильника и в мягком состоянии взбиваем с сахаром в комбайне. Постепенно добавляем яйца, взбиваем дальше. Муку просеиваем с разрыхлителем и солью, потихоньку вводим в состав. Постепенно вливаем пиво, продолжаем мешать не переставая. В конце добавляем изюм и размешиваем в последний раз.

Для запекания лучше использовать разъемную форму. Смазываем ее оливковым маслом, выкладываем тесто и готовим в духовке один час.

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