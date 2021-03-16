Почти плов, но с йогуртом и нежнее: Высоцкая рассказала, как вкусно потушить курочку с рисом

Блюдо готовится очень просто, отлично подойдет и к ужину, и на праздник.

Сочетание риса и курицы — практически беспроигрышное, не случайно оно встречается практически во всех кухнях мира. Юлия Высоцкая пополнила копилку подобных рецептов своим, обнародовав его на шоу «Едим дома» на НТВ. Звезда приготовила его вместе с йогуртом и имбирем, получив отличный вкус и нежное мясо.

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Ингредиенты: 300 г пропаренного риса, 10 куриных голеней, луковица, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, 500 мл куриного бульона (овощного бульона или воды), стакан йогурта или простокваши, 2 лавровых листа, 1 палочка корицы, 3 гвоздики, ¼ ч. л. имбиря молотого, по щепотке куркумы, карри, черного перца молотого, соль.

В толстостенной кастрюле обжариваем немного куриные ножки на растительном масле. Добавляем куркуму, карри, перемешиваем, кидаем лавровый лист, имбирь, корицу, гвоздику, солим, размешиваем опять.

Лук и чеснок очищаем от кожуры. Луковицу разрезаем пополам вдоль, зубчики чеснока раздавливаем ножом. Бросаем в кастрюлю с курицей и жарим до появления золотистой корочки на голенях. Добавляем йогурт или простоквашу, размешиваем, бросаем рис.

Заливаем бульоном или водой так, чтобы рис был покрыт полностью жидкостью. Тушим на медленном огне минут 20 минут под крышкой до готовности. Готовое блюдо посыпаем рубленой кинзой.

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