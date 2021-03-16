Раскроем секрет нежных куриных грудок: Высоцкая вымачивает их в сметанно-имбирном соусе

После этого их можно уже зажарить.

Куриные грудки – продукт не самый простой, часто они получаются суховатыми. Как сделать их нежными и сочными, рассказала Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» на НТВ. Для мягкости, как оказалось, их нужно промариновать в специальном составе.

Ингредиенты: 3 грудки, 170 г сметаны, 30 г корня имбиря, ¼ шт. перца чили, ½ ч. л. куркумы, ¼ ч. л. перца кайенского молотого, соль, черный перец.

Духовку прогреваем до 200-220 градусов. Имбирь очищаем, натираем, перец чили мелко рубим, удаляем семечки.

Смешиваем корень имбиря и перец чили со сметаной, добавляем куркуму, кайенский перец, черный перец, соль, размешиваем. Маринуем в этом составе филе минут 30.

Противень застилаем фольгой, ставим в самый низ духовки. Решетку укрепляем посередине, на ней раскладываем грудки, промазываем маринадом.

В режиме «гидро» готовим 10 минут, далее понижаем температуру до 180 градусов и допекаем в режиме «горячий воздух».

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