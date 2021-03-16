Вкус любимой тайской еды: готовим легко и просто курицу по-восточному способом Высоцкой

Птица получается очень румяной, красивой и аппетитной.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» поделилась рецептом курицы по-восточному. Тот, кто любит тайскую пищу, оценит его по достоинству.

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Ингредиенты: 500 г куриных бедер без костей и кожи, лимон, пучок кинзы, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. картофельного крахмала. На маринад: 100 г корня имбиря, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. рисового уксуса или соуса мирин, 1 ст. л. рисового вина.

Имбирь очищаем, натираем. Чеснок очищаем, давим ножом. Соединяем в чаше, вливаем соевый соус, рисовое вино, рисовый уксус (или мирин), размешиваем. Маринуем в этом составе курицу минут 40. Потом чуть обсушиваем бумажным полотенцем и обмакиваем в крахмале.

Жарим на раскаленной сковороде вок на растительном масле до золотистой аппетитной корочки. Посыпаем рубленой кинзой, подаем с кусочками лимона.

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