Готовим необычный картофельный салат за 15 минут

Ингредиенты:
- Картофель средний 4 шт. (13 р.)
- Лук репчатый красный средний 1,5 шт. (6 р.)
- Болгарский перец крупный ½ шт. (40 р.)
- Сельдерей 2 стебля (48 р.)
- Маринованные огурцы 4 шт. (44 р.)
- Яйца 5 шт. (30 р.)
- Майонез 3 ст. ложки (16 р.)
- Дижонская горчица 1 ч. ложка с горкой (7 р.)
- Зерновая горчица 1 ч. ложка с горкой (9 р.)
- Рассол огуречный 30 мл
- Соль
- Перец
Итого: 5 порций = 213 р., 1 порция = 43 р.
Приготовление:
Запекаем в духовке картофель, завернув ее в фольгу. Остужаем.
Совет от шефа: «Картофель промыть, просушить и запечь в фольге до готовности. При такой технологии, весь вкус картошки остается внутри».
Чистим красный лук и нарезаем полукольцами. Отправляем в салатник.
Далее нарезаем сельдерей, огурцы тонкими кружочками и также отправляем в салатник.
Когда картошка остынет – нарезаем ее крупными кружочками.
Заранее отваренные и остывшие яйца чистим, нарезаем средними дольками и отправляем к овощам.
Заправка:
В майонез вливаем 30 мл огуречного рассола, добавляем 1 ч. ложку с горкой дижонской горчицы, 1 ч. ложку с горкой зернистой горчицы. Тщательно перемешиваем.
Заправляем салат, солим 2 щепотками, перчим по вкусу и аккуратно перемешиваем.
Приятного аппетита!