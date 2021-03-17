Готовим необычный картофельный салат за 15 минут

На пять порций у Александра Бельковича ушло 213 рублей.

Ингредиенты:

Картофель средний 4 шт. (13 р.)

Лук репчатый красный средний 1,5 шт. (6 р.)

Болгарский перец крупный ½ шт. (40 р.)

Сельдерей 2 стебля (48 р.)

Маринованные огурцы 4 шт. (44 р.)

Яйца 5 шт. (30 р.)

Майонез 3 ст. ложки (16 р.)

Дижонская горчица 1 ч. ложка с горкой (7 р.)

Зерновая горчица 1 ч. ложка с горкой (9 р.)

Рассол огуречный 30 мл

Соль

Перец

Итого: 5 порций = 213 р., 1 порция = 43 р.

Приготовление:

Запекаем в духовке картофель, завернув ее в фольгу. Остужаем.

Совет от шефа: «Картофель промыть, просушить и запечь в фольге до готовности. При такой технологии, весь вкус картошки остается внутри».

Чистим красный лук и нарезаем полукольцами. Отправляем в салатник.

Далее нарезаем сельдерей, огурцы тонкими кружочками и также отправляем в салатник.

Когда картошка остынет – нарезаем ее крупными кружочками.

Заранее отваренные и остывшие яйца чистим, нарезаем средними дольками и отправляем к овощам.

Заправка:

В майонез вливаем 30 мл огуречного рассола, добавляем 1 ч. ложку с горкой дижонской горчицы, 1 ч. ложку с горкой зернистой горчицы. Тщательно перемешиваем.

Заправляем салат, солим 2 щепотками, перчим по вкусу и аккуратно перемешиваем.

Приятного аппетита!

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