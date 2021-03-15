«Мне нужна сильная мужская рука»: Стеша Маликова научила папу готовить панкейки

В одном из последних постов личного микроблога начинающей бизнесвумен Стефании Маликовой появилась видеозапись кулинарного шедевра семьи Маликовых. 21-летняя студентка МГИМО испекла панкейки вместе со своим отцом.

Стеша объяснила для своих поклонников, что собирается приготовить панкейки — американские блины. Для своего блюда девушка взяла три яйца, 300 миллилитров молока, муку, немного подсолнечного масла, сахара, разрыхлителя и соли.

«Хочу поделиться с вами нашим семейным рецептом, чтобы и вы попробовали его приготовить. Сделать их можно достаточно легко и быстро!» — отметила Стеша.

Дмитрий признался, что еще не готовил такие блинчики. Но под чутким руководством взрослой дочери Маликов без труда справился со своими обязанностями.

«Пап, мне нужна сильная мужская рука», — обратилась к отцу Стефания.

Дмитрий в свою очередь принялся взбивать желкти и белки, пока дочка объясняла технологию приготовления блюда из молока.

«Самое сложное для меня было отделить белок от желтка, чтобы взбить их по отдельности, так получается нежнее. Потом все перемешиваем, на сковородку и наслаждаемся великолепным завтраком», — резюмировала Маликова.

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