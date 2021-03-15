Никогда не ели ничего подобного: Анна Нетребко раскрыла секрет приготовления тефтелей с зеленой фасолью

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко не скрывает, что она — настоящий гурман. Анна любит много и вкусно поесть и сама прекрасно готовит. Своими фирменными рецептами оперная дива часто делится в Instagram. На этот раз Анна Нетребко рассказала, как готовит мясные тефтели со стручковой фасолью.

Публикацию певица сопроводила снимками, на которых запечатлела очень аппетитно выглядящее блюдо.

Понадобится: свиной и говяжий фарш, лук, петрушка, специи, яйцо куриное, чеснок, стручковая фасоль, томатный соус или свежие помидоры, морковь, соль, сметана, зелень.

Способ приготовления: свиной и говяжий фарш, лук, петрушку, свежее яйцо и специи (любые) все смешать и сделать шарики. Поджарить их отдельно чуть-чуть. На другой сковороде поджарить зеленую фасоль с чесноком(1-2минуты), потом добавить тефтели, залить все томатным соусом (или свежими протертыми томатами), добавить соль, специи и морковь и тушить еще минут 10, не больше. Можно добавить ложку сметаны. И зелень! Приятного аппетита!

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