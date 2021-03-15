«Даже Тиша съел»: Анна Нетребко побаловала сына супом собственного приготовления

15 марта известная оперная певица Анна Нетребко поделилась со своими подписчиками в Instagram рецептом супа для тех, «кто объелся блинов» на Масленицу. Артистка расхвалила блюдо за его легкость и накормила им своего сына Тьяго. Речь идет о вегетарианском супе из сушеных белых грибов, моркови и лука с добавлением картошки и перловки.

«Готовить просто. Главное, перловку сварить отдельно и добавить в конце. Сметана обязательна! Даже Тиша съел», — поделилась секретом Нетребко.

Певица отметила, что, несмотря на вегетарианский статус блюда, любители мяса могут добавить в него курицу или индейку. Ранее она упоминала данный рецепт, когда рассказывала, как из одной курицы приготовить первое и второе.

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