Как правильно сделать сочную долму: главный секрет раскрыл главный шеф-повар СТС

На пять порций у Александра Бельковича ушло 275 рублей.

Ингредиенты:

виноградные листья консервированные – 280 г (52 р.),

домашний фарш (свинина и говядина) – 500 г (162 р.),

рис длиннозерный – 70 г (6 р.),

лук репчатый – 1 шт. (3 р.),

хмели-сунели – 1 ч. ложка (1 р.),

орегано сушенный – 1 ч. ложка (2 р.),

базилик сушенный – 1 ч. ложка (1 р.),

мята свежая – 2 веточки (7 р.),

сметана – 200 г (39 р.),

чеснок – 2 зубчика (1 р.),

растительное масло – 20 мл (1 р.),

соль,

перец.

Итого: 5 порций = 275 р., 1 порция = 55 р.

Приготовление:

Рис для начала надо отварить до полуготовности в подсоленной воде. Затем сливаем воду и промываем.

Чистим лук, режем полукольцами и обжариваем на растительном масле.

Смешиваем с луком фарш. Добавляем по 1 ч. ложке орегано, базилика, хмели-сунели, мелко нарезанную мяту. Солим, перчим, добавляем 50 мл воды и тщательно перемешиваем.

Совет от шефа: «Необходимо добавить воду в фарш, чтобы он был насыщенный и пропитывал рис во время приготовления. Это главный секрет».

Затем берем виноградные листья.

Совет от шефа: «Подготовка виноградных листьев – вырезать твердую часть у основания листа».

На внутреннюю матовую сторону листа кладем небольшое количество фарша, заворачиваем до середины, складываем два боковых края к центру и крутим до конца так, чтобы стык был внизу. Слегка спрессовываем и перекладываем в кастрюлю.

Таким образом, закручиваем все листья и выкладываем их в кастрюлю друг на друга. Далее сверху накрываем тарелкой (меньшей по диаметру кастрюли) дном вверх, солим, заливаем водой так, чтобы слегка покрыла долму.

Кастрюлю накрываем крышкой и отправляем на средний нагрев. Как только вода закипит, уменьшаем огонь и готовим еще 50 минут.

Чеснок очищаем, мелко нарезаем и смешиваем со сметаной. Соус к долме – готов!

Приятного аппетита!

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