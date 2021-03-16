Как правильно сделать сочную долму: главный секрет раскрыл главный шеф-повар СТС

Ингредиенты:
- виноградные листья консервированные – 280 г (52 р.),
- домашний фарш (свинина и говядина) – 500 г (162 р.),
- рис длиннозерный – 70 г (6 р.),
- лук репчатый – 1 шт. (3 р.),
- хмели-сунели – 1 ч. ложка (1 р.),
- орегано сушенный – 1 ч. ложка (2 р.),
- базилик сушенный – 1 ч. ложка (1 р.),
- мята свежая – 2 веточки (7 р.),
- сметана – 200 г (39 р.),
- чеснок – 2 зубчика (1 р.),
- растительное масло – 20 мл (1 р.),
- соль,
- перец.
Итого: 5 порций = 275 р., 1 порция = 55 р.
Приготовление:
Рис для начала надо отварить до полуготовности в подсоленной воде. Затем сливаем воду и промываем.
Чистим лук, режем полукольцами и обжариваем на растительном масле.
Смешиваем с луком фарш. Добавляем по 1 ч. ложке орегано, базилика, хмели-сунели, мелко нарезанную мяту. Солим, перчим, добавляем 50 мл воды и тщательно перемешиваем.
Совет от шефа: «Необходимо добавить воду в фарш, чтобы он был насыщенный и пропитывал рис во время приготовления. Это главный секрет».
Затем берем виноградные листья.
Совет от шефа: «Подготовка виноградных листьев – вырезать твердую часть у основания листа».
На внутреннюю матовую сторону листа кладем небольшое количество фарша, заворачиваем до середины, складываем два боковых края к центру и крутим до конца так, чтобы стык был внизу. Слегка спрессовываем и перекладываем в кастрюлю.
Таким образом, закручиваем все листья и выкладываем их в кастрюлю друг на друга. Далее сверху накрываем тарелкой (меньшей по диаметру кастрюли) дном вверх, солим, заливаем водой так, чтобы слегка покрыла долму.
Кастрюлю накрываем крышкой и отправляем на средний нагрев. Как только вода закипит, уменьшаем огонь и готовим еще 50 минут.
Чеснок очищаем, мелко нарезаем и смешиваем со сметаной. Соус к долме – готов!
Приятного аппетита!