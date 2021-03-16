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Как правильно сделать сочную долму: главный секрет раскрыл главный шеф-повар СТС

На пять порций у Александра Бельковича ушло 275 рублей.

Как правильно сделать сочную долму: главный секрет раскрыл главный шеф-повар СТС
Долма с мясом. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • виноградные листья консервированные – 280 г (52 р.),
  • домашний фарш (свинина и говядина) – 500 г (162 р.),
  • рис длиннозерный – 70 г (6 р.),
  • лук репчатый – 1 шт. (3 р.),
  • хмели-сунели – 1 ч. ложка (1 р.),
  • орегано сушенный – 1 ч. ложка (2 р.),
  • базилик сушенный – 1 ч. ложка (1 р.),
  • мята свежая – 2 веточки (7 р.),
  • сметана – 200 г (39 р.),
  • чеснок – 2 зубчика (1 р.),
  • растительное масло – 20 мл (1 р.),
  • соль,
  • перец.

Итого: 5 порций = 275 р., 1 порция = 55 р.

Приготовление:

Рис для начала надо отварить до полуготовности в подсоленной воде. Затем сливаем воду и промываем.

Фото: СТС

Чистим лук, режем полукольцами и обжариваем на растительном масле.

Фото: СТС

Смешиваем с луком фарш. Добавляем по 1 ч. ложке орегано, базилика, хмели-сунели, мелко нарезанную мяту. Солим, перчим, добавляем 50 мл воды и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Необходимо добавить воду в фарш, чтобы он был насыщенный и пропитывал рис во время приготовления. Это главный секрет».

Затем берем виноградные листья.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Подготовка виноградных листьев – вырезать твердую часть у основания листа».

Фото: СТС

На внутреннюю матовую сторону листа кладем небольшое количество фарша, заворачиваем до середины, складываем два боковых края к центру и крутим до конца так, чтобы стык был внизу. Слегка спрессовываем и перекладываем в кастрюлю.

Фото: СТС

Таким образом, закручиваем все листья и выкладываем их в кастрюлю друг на друга. Далее сверху накрываем тарелкой (меньшей по диаметру кастрюли) дном вверх, солим, заливаем водой так, чтобы слегка покрыла долму.

Фото: СТС

Кастрюлю накрываем крышкой и отправляем на средний нагрев. Как только вода закипит, уменьшаем огонь и готовим еще 50 минут.

Фото: СТС

Чеснок очищаем, мелко нарезаем и смешиваем со сметаной. Соус к долме – готов!

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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