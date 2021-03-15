Красивый ужин из тыквы: запекаем просто и вкусно по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге простым рецептом тыквы. Таким легким овощным блюдом она балуется, когда немного переест. Также оно станет отличным дополнением к мясу или рыбе. Яркий овощ красиво смотрится на столе и радует своим аппетитным цветом.
Итак, для приготовления блюда понадобится тыква, соль, перец, оливковое масло. Овощь почистить, нарезать на небольшие кубики, посолить, приправить перцем, сбрызнуть маслом, завернуть в фольгу и запечь в духовке. Готовность можно проверить при помощи деревянной шпажки, она должна легко проникать в мякоть.
«Очень люблю запекать овощи в духовке. Например, тыква может быть основой для салата. Просто тыква под соусом и без. Красивый гарнир, что хотите, импровизируйте на здоровье!» — прокомментировала Наталия.