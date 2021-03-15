«Жизнь других» во Франции: необычный цирк, еда и уроки нравственности в школах
Жанна Бадоева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

Просто и аппетитно: Высоцкая рассказала, как приготовить ароматные лепешки из риса с грибами

Ими можно побаловать близких на завтрак или приятно дополнить обед или ужин.

Просто и аппетитно: Высоцкая рассказала, как приготовить ароматные лепешки из риса с грибами
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Сладкое-соленое"

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ поделилась простым рецептом рисовых лепешек с грибами и зеленью. Их можно есть отдельно со сметаной или подавать с салатом или мясом на ужин либо обед.

Ингредиенты: 300 г риса круглозерного, 50 г сушеных белых грибов, луковица, яйцо, пучок петрушки и укропа, 90 мл сухого белого вина (алкоголь выпарится, можно не беспокоиться), 3 ст. л. муки рисовой или пшеничной, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. оливкового масла, перец, соль.

Высоцкая рассказала, как приготовить ароматные лепешки из риса с грибами
Высоцкая рассказала, как приготовить ароматные лепешки из риса с грибами. Фото: кадр из шоу НТВ «Едим дома»

Грибы вымочить. Лук нашинковать мелко и обжарить на оливковом масле, высыпать в эту же сковороду рис, влить вино, размешать. Тушить минут 15, подливая воду.

Рис смешать с нарезанными грибами и зеленью, всыпать муку, вбить яйцо, посолить, поперчить. Вылепить лепешки и пожарить на масле до образования румяной корочки.

Смотрите также

Тэги

Высоцкая рецептыРецептыЮлия Высоцкая: рецепты