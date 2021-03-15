Нежная курочкая в йогурте: Высоцкая маринует ее с имбирем, а потом запекает в духовке

Вкус у блюда пряный, а мясо очень сочное.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» поделилась рецептом курицы в йогуртном маринаде. Чтобы мясо получилось мягким и сочным, его нужно подержать в маринаде около часа.

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Ингредиенты: 1 курица, 2 томата, 1 луковица, 50 граммов корня имбиря, 2 зубчика чеснока, 300 граммов йогурта жирного, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 чайная ложка тмина, 1 чайная ложка корицы молотой, половинка чайной ложки паприки хлопьями, 3 звездочки бадьяна, перец, соль.

Имбирь чистим, натираем. Лук нарезаем кольцами, томаты — слайсами, измельчаем чеснок. Разделяем на кусочки курицу, кладем в контейнер, добавляем все ингредиенты, йогурт и приправы. Распределяем равномерно, накрываем крышкой. Оставляем на час мариноваться. Потом заворачиваем в фольгу и отпрвляем в духовку запекаться.

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