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Румяная и ароматная: телеповар Белькович рассказал, как приготовить сочную и нежную курочку

Рецептом он поделился в своем Instagram.

Румяная и ароматная: телеповар Белькович рассказал, как приготовить сочную и нежную курочку
Саша Белькович. Фото: instagram.com/sashabelkovich

В последний день Масленицы телеповар СТС Саша Белькович решил испечь не блины, а румяную курочку. Рецептом он поделился в своем Instagram. По словам кулинара, мясо получится сочным и нежным, если перед запеканием следовать его способу приготовления.

Сочная курочка
Способ приготовления сочной курочки. Скриншот: instagram.com/sashabelkovich

Ингредиенты: курица, соевый соус, куркума, паприка, сухой имбирь, мандарины, смесь перца, чеснок, тыква, смесь итальянских трав, оливковое масло.

Способ приготовления: приготовить маринад – смешать куркуму, паприку, сухой имбирь, смесь перца, чеснок, соль, соевый соус  и замариновать курицу. Отдельно смешать кусочки тыквы, мандарина, смесь итальянских трав и оливковое масло и полученным составом нафаршировать курочку. Отправить в духовку на 50 минут при температуре 160 градусов. В конце увеличить до 180 градусов. После оставить томиться еще 20 минут.

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