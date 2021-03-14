«Важный момент – сковорода»: Антонова рассказала, как испечь пышные оладьи

В последний день Масленицы актриса Наталия Антонова, которая часто радует поклонников приготовлением тех или иных блюд, решила испечь оладьи. Рецептом, как всегда, поделилась в своем Instagram.

«Первый важный момент — сковорода! Берем, старую, проверенную сковородку, настоящая хозяйка знает, какая у нее сковорода для блинов. Еще один секрет, не жалеем масла и сковорода должна быть раскалена», — написала Антонова.

Ингредиенты: блинная мука 700 гр, кефир (любой) – 500 мл., 2 яйца, 3 ст.л. сахара без горки, пол. ч. ложки соды.

Способ приготовления: добавить в кефир соду, 2 яйца, сахар и муки, перемешать до очень густой сметаны и выпекать.

«Советую не заменять простой мукой, для этого есть другие прекрасные рецепты», — отметила Антонова.

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