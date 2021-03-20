Идеи для стола в дни Великого поста

В 2021 году Великий пост по православному календарю длится с 15 марта по 1 мая (включая Страстную седмицу).

Послабления в питании для тех верующих, кто придерживается строгого поста, возможны в дни праздников, когда дозволительна рыба: Благовещение (7 апреля), Лазарева суббота (24 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля).

Блинчики на газировке без яиц

НАДО (на 4 порции): 1 стакан сильногазированной минералки · 1 стакан муки · 1 стакан кипятка · 2 ст. ложки растительного масла · по щепотке соли и сахара.

ГОТОВИМ:

1. Просеянную муку смешиваем с сахаром и солью, заливаем минералкой, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

2. Добавляем масло и кипяток, перемешиваем.

3. Жарим на сковороде, один раз смазав ее растительным маслом, на среднем огне с двух сторон.

Котлеты из гречки и картофеля

НАДО (на 5 — 6 порций): 3 стакана отварной гречки · 5 — 6 картофелин · соль-перец · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Картофель чистим, натираем на мелкой терке.

2. Добавляем гречневую кашу, соль-перец, перемешиваем. Если массе не хватает вязкости, подлейте немного воды.

3. Формируем котлеты, хорошенько их уплотняя руками.

4. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

5. Обжарив все котлеты, складываем их обратно в сковороду и томим на медленном огне 5 — 10 минут.

Шаурма с фалафелем

НАДО (на 2 порции): 2 листа армянского лаваша. Для фалафеля: 150 г нута · 1 луковица · 1 морковка · 2 ст. ложки овсяной муки · масло для жарки. Также для начинки: 300 г пекинской капусты · 2 огурчика · пучок петрушки · помидор.

ГОТОВИМ:

1. Нут замачиваем на ночь, промываем, добавляем 20 мл воды и пробиваем в блендере.

2. Лук и морковь также пробиваем в блендере, смешиваем с нутом.

3. Формируем шарики размером с грецкий орех и обваливаем в овсяной муке.

4. Жарим на сковороде на масле со всех сторон до румяности и затем доводим до готовности в духовке при температуре 180 °С 30 минут. В противень добавьте немного воды, чтобы фалафель не был слишком сухим.

5. Капусту и петрушку мелко шинкуем, огурцы режем соломкой, помидор — половинками кружочков.

6. На лист лаваша выкладываем шарики фалафеля, добавляем остальные ингредиенты, сворачиваем шаурму и подрумяниваем ее на сухой сковороде.

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