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Жареный лук и сыр добавляем прямо в тесто: готовим необычные блинчики способом Высоцкой

Из них можно сделать аппетитные рулетики.

Жареный лук и сыр добавляем прямо в тесто: готовим необычные блинчики способом Высоцкой
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» телеканала НТВ рассказала, как она готовит блины с сыром и жареным луком. Эти ароматные ингредиенты она не кладет в начинку, а смешивает прямо с тестом. В итоге экономится время, а выпечка получается более аппетитной.

Ингредиенты: 3 ст. л. муки пшеничной, 2 ст. л. муки рисовой, 2 яйца, ½ луковицы, 70 г любого ароматно сыра (можно взять грюйтер), 100 мл молока, 1 ½ ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сливочного масла, щепотка сахарного песка.

Блины.
Блины. Кадр из шоу «Едим дома»/ НТВ

Шинкуем лук, обжариваем до прозрачности на смеси масел. Яйца соединяем с молоком, 100 мл воды, взбиваем, всыпаем всю муку и доводим состав до однородной массы.

Вводим далее тертый мелко сыр, жареный лук вместе с маслом, на котором он готовился, сахар. Размешиваем и оставляем на 30-60 минут. Жарим блинчики классическим способом.

Такие блинчики можно нафаршировать бужениной, соленой или копченой рыбой и порезать на маленькие рулетики, воткнув в низ зубочистки.

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