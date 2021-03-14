Блины с капустой и рубленым яйцом: Высоцкая для румяной корочки запекает их в духовке

Чтобы блюдо получилось ароматным, грибочки будут кстати.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» рассказала, как из простых блинов и капусты готовит изысканное аппетитное блюдо. Она делает начинку с грибочками и ставит ароматную выпечку в духовку для появления аппетитного припека.

Ингредиенты: 150 г муки, яйцо, 30 г масла сливочного, 325 мл молока, 3 ст. л. растительного масла, щепотка сахара и соли. На начинку: кочан капусты, 2 яйца, 1 луковица, 50 г сухих грибов, пучок укропа, 2 ст. л. растительного масла, щепотка перца и соли.

Сухие грибы заранее на час замачиваем, отжимаем, мелко рубим. Муку просеиваем, добавляем яйцо, молоко, по щепотке соли и сахара, вливаем растопленное сливочное масло, размешиваем. Жарим блины.

Обжариваем на растительном масле капусту, лук и грибы, накрываем крышкой и тушим несколько минут на медленном огне. Солим, перчим, добавляем рубленое вареное яйцо и укроп.

Начиняем начинкой блины, сворачиваем конвертиками, раскладываем по противню и запекаем в духовке на 180 градусах до румяной корочки.

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