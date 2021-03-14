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Воздушность – за счет взбитого белка: как готовит бисквитные блины на минералке Высоцкая

С ними актриса подает орехово-медовый соус.

Воздушность – за счет взбитого белка: как готовит бисквитные блины на минералке Высоцкая
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Едим дома" на НТВ

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» (НТВ) поделилась рецептом бисквитных блинов. Они получаются очень воздушными за счет введенного яичного белка, а также минеральной воды. Выпечка становится изысканной, если приготовить к ней орехово-медовый соус.

Ингредиенты: 1 стакан муки, 4 яйца, ⅓ стакана сахара, ¾ стакана молока, ⅓ стакана газированной минералки, 3 ст. л. растительного масла, соль. На начинку: 100 г фундука, 100 г меда, 25 мл рома или коньяка (алкоголь выпарится в процессе тепловой обработки).

Блины бисквитные.
Блины бисквитные. Кадр из шоу «Едим дома» на НТВ

Просеиваем муку, отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с сахаром, солью и молоком. Работая дальше венчиком, понемногу добавляем муку, в конце вливаем минералку потихоньку.

Белки взбиваем в пышную массу, вносим ее в тесто, аккуратно размешиваем и жарим пышные блины.

Орехи подсушиваем в духовке, убираем шелуху, рубим ножом. Мед подогреваем, добавляем ром или коньяк, орехи, размешиваем, выпариваем алкоголь. Поливаем готовым соусом блинчики, сворачиваем в треугольники и подаем к столу.

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