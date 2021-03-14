Воздушность – за счет взбитого белка: как готовит бисквитные блины на минералке Высоцкая

С ними актриса подает орехово-медовый соус.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» (НТВ) поделилась рецептом бисквитных блинов. Они получаются очень воздушными за счет введенного яичного белка, а также минеральной воды. Выпечка становится изысканной, если приготовить к ней орехово-медовый соус.

Ингредиенты: 1 стакан муки, 4 яйца, ⅓ стакана сахара, ¾ стакана молока, ⅓ стакана газированной минералки, 3 ст. л. растительного масла, соль. На начинку: 100 г фундука, 100 г меда, 25 мл рома или коньяка (алкоголь выпарится в процессе тепловой обработки).

Просеиваем муку, отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с сахаром, солью и молоком. Работая дальше венчиком, понемногу добавляем муку, в конце вливаем минералку потихоньку.

Белки взбиваем в пышную массу, вносим ее в тесто, аккуратно размешиваем и жарим пышные блины.

Орехи подсушиваем в духовке, убираем шелуху, рубим ножом. Мед подогреваем, добавляем ром или коньяк, орехи, размешиваем, выпариваем алкоголь. Поливаем готовым соусом блинчики, сворачиваем в треугольники и подаем к столу.

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