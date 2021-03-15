Три простых и вкусных рецепта к Великому посту

15 марта начинается Великий пост. Он продлится 48 дней и завершится только в первый день мая. А 2 мая верующие отмечают один из больших православных праздников – Пасху.

Все время, пока будет длиться пост, стол верующих сильно ограничен. Нельзя есть мясные блюда, молочные продукты, яйца, употреблять алкоголь и так далее. Teleprogramma.pro подобрала три простых и легких рецепта, которые помогут разнообразить постное меню.

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Картофельные зразы с грибами и морковью

На приготовление этого блюда уйдет чуть меньше часа, а ингредиенты можно найти в любом холодильнике.

Состав:

Картофель – 1 -1,5 кг,

Грибы свежие – 200 гр,

Морковь – 1 шт,

Лук репчатый – 1 шт.

Мука кукурузная – 1 сл.л.

Масло растительное,

Соль, перец.

Приготовление:

Картофель чистим, моем, солим и отправляем вариться. Самое время заняться начинкой. Смешиваем нашинкованные грибы, морковь и лук. Пассеруем на растительном масле до полуготовности.

Как только картофель готов, делаем постное пюре. Разминать овощи можно с водой, в которой варился картофель. Даем пюре немного остыть и лепим зразы. Цель – сделать котлетку, внутри которой будет наша грибная начинка. После — обваливаем в подсоленной муке и обжариваем до румяной корочки на сковороде или гриле.

Пицца

На выпечку пиццы потребуется примерно полтора часа.

Для теста

Вода — 190 мл

Масло растительное — 1,5 ст. л.

Мука (кроме пшеничной) — 300 г

Соль — 1/2 ч. л.

Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.

Для начинки

Шампиньоны — 150 г

Баклажан — 1/2 шт

Соевый соус — 2 ст. л.

Соус (томатный) — 3 ст. л.

Помидор — 1 шт

Руккола — 2 горст.

Приготовление

Замесить тесто для пиццы можно с помощью хлебопечки, либо просто в миске. После замеса тесто должно постоять полчаса в сухом и теплом месте.

Нарезаем баклажаны полукругами, солим и оставляем на бумажном полотенце на 5-10 минут. На овощах не должно остаться сока.

Тем временем нарезаем шампиньоны слайсами и помещаем их вместе с баклажанами в соевый соус. Оставляем мариноваться 15 минут, а после слегка обжариваем на гриле или сухой сковороде.

Настало время заняться тестом. Раскатываем его до нужного диаметра и отправляем на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазываем томатным соусом, выкладываем нарезанные помидор, грибы и баклажаны.

Запекаем пиццу 10-15 минут при температуре 200С. Перед подачей украшаем рукколой.

Фруктово-ягодный щербет

На приготовление щербета уйдет 1-1,5 часа. Плюс два часа десерт будет застывать в морозилке.

Ягоды (+/ -) — 150 г

Пюре фруктовое (делаем сами из 1 яблока) — 70 г

Сахар — 80 г

Крахмал кукурузный — 15 г

Сок яблочный (без сахара) — 100 мл

Вода — 200 мл

Вишня (черная смородина, черника) — 100 г

Приготовление

Запасая ингредиенты для приготовления важно правильно подобрать ягоды. Если в составе клюква, то к ней подойдут черника, малина, клубника. Если за основу берется брусника, то ее вкус оттенят черная смородина и вишня.

Обдаем ягоды кипятком и обрабатываем блендером. Готового пюре должно получиться около 70 гр.

Яблоко очистить от кожуры, достать сердцевину и порезать на малые кусочки. Добавить 2 ст. л. воды и пропарить в микроволновке до мягкости. Протереть через сито, чтобы получилось пюре. Если нет желания заниматься приготовлением пюре, его можно заменить детским из магазина, главное, чтобы в составе не было сахара.

В кипящую воду насыпать вишню и проварить 5 мин. Пока компот варится, разбавляем крахмал в яблочном соке.

После закипания вишни ее нужно помять и процедить. В дальнейшем нам потребуется 180 мл жидкости. Добавляем сахар, повторно доводим до кипения и заливаем разведенным крахмалом.

Когда кисель остынет, смешать его с ягодным и яблочным пюре и отправить в морозилку. Через 20-30 минту, когда масса загустеет, но не замерзнет полностью, вытащить и перебить блендером до пышной консистенции. А после разложить по формочкам и отправить на финальную заморозку на 1-2 часа.

Перед подачей можно украсить листочками мяты или свежей клубникой.

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