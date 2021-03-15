Три простых и вкусных рецепта к Великому посту

15 марта начинается Великий пост. Он продлится 48 дней и завершится только в первый день мая. А 2 мая верующие отмечают один из больших православных праздников – Пасху.
Все время, пока будет длиться пост, стол верующих сильно ограничен. Нельзя есть мясные блюда, молочные продукты, яйца, употреблять алкоголь и так далее. Teleprogramma.pro подобрала три простых и легких рецепта, которые помогут разнообразить постное меню.
Картофельные зразы с грибами и морковью
На приготовление этого блюда уйдет чуть меньше часа, а ингредиенты можно найти в любом холодильнике.
Состав:
- Картофель – 1 -1,5 кг,
Грибы свежие – 200 гр,
Морковь – 1 шт,
Лук репчатый – 1 шт.
Мука кукурузная – 1 сл.л.
Масло растительное,
Соль, перец.
Приготовление:
Картофель чистим, моем, солим и отправляем вариться. Самое время заняться начинкой. Смешиваем нашинкованные грибы, морковь и лук. Пассеруем на растительном масле до полуготовности.
Как только картофель готов, делаем постное пюре. Разминать овощи можно с водой, в которой варился картофель. Даем пюре немного остыть и лепим зразы. Цель – сделать котлетку, внутри которой будет наша грибная начинка. После — обваливаем в подсоленной муке и обжариваем до румяной корочки на сковороде или гриле.
Пицца
На выпечку пиццы потребуется примерно полтора часа.
Для теста
- Вода — 190 мл
Масло растительное — 1,5 ст. л.
Мука (кроме пшеничной) — 300 г
Соль — 1/2 ч. л.
Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
Для начинки
- Шампиньоны — 150 г
Баклажан — 1/2 шт
Соевый соус — 2 ст. л.
Соус (томатный) — 3 ст. л.
Помидор — 1 шт
Руккола — 2 горст.
Приготовление
Замесить тесто для пиццы можно с помощью хлебопечки, либо просто в миске. После замеса тесто должно постоять полчаса в сухом и теплом месте.
Нарезаем баклажаны полукругами, солим и оставляем на бумажном полотенце на 5-10 минут. На овощах не должно остаться сока.
Тем временем нарезаем шампиньоны слайсами и помещаем их вместе с баклажанами в соевый соус. Оставляем мариноваться 15 минут, а после слегка обжариваем на гриле или сухой сковороде.
Настало время заняться тестом. Раскатываем его до нужного диаметра и отправляем на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазываем томатным соусом, выкладываем нарезанные помидор, грибы и баклажаны.
Запекаем пиццу 10-15 минут при температуре 200С. Перед подачей украшаем рукколой.
Фруктово-ягодный щербет
На приготовление щербета уйдет 1-1,5 часа. Плюс два часа десерт будет застывать в морозилке.
- Ягоды (+/ -) — 150 г
Пюре фруктовое (делаем сами из 1 яблока) — 70 г
Сахар — 80 г
Крахмал кукурузный — 15 г
Сок яблочный (без сахара) — 100 мл
Вода — 200 мл
Вишня (черная смородина, черника) — 100 г
Приготовление
Запасая ингредиенты для приготовления важно правильно подобрать ягоды. Если в составе клюква, то к ней подойдут черника, малина, клубника. Если за основу берется брусника, то ее вкус оттенят черная смородина и вишня.
Обдаем ягоды кипятком и обрабатываем блендером. Готового пюре должно получиться около 70 гр.
Яблоко очистить от кожуры, достать сердцевину и порезать на малые кусочки. Добавить 2 ст. л. воды и пропарить в микроволновке до мягкости. Протереть через сито, чтобы получилось пюре. Если нет желания заниматься приготовлением пюре, его можно заменить детским из магазина, главное, чтобы в составе не было сахара.
В кипящую воду насыпать вишню и проварить 5 мин. Пока компот варится, разбавляем крахмал в яблочном соке.
После закипания вишни ее нужно помять и процедить. В дальнейшем нам потребуется 180 мл жидкости. Добавляем сахар, повторно доводим до кипения и заливаем разведенным крахмалом.
Когда кисель остынет, смешать его с ягодным и яблочным пюре и отправить в морозилку. Через 20-30 минту, когда масса загустеет, но не замерзнет полностью, вытащить и перебить блендером до пышной консистенции. А после разложить по формочкам и отправить на финальную заморозку на 1-2 часа.
Перед подачей можно украсить листочками мяты или свежей клубникой.