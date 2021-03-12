Масленица по-мексикански: Оксана Сташенко поделилась необычным рецептом на праздник

54-летняя актриса Оксана Сташенко рассказала, что на Масленицу любит разнообразие, и у нее есть несколько рецептов необычных блинов, которыми можно удивить гостей. Один из них — мексиканский. Это когда вместо обычной муки используется кукурузная, и получаются тако — блинчики 12-15 сантиметров в диаметре.

Начинка для них тоже должна быть «мексиканская». Актриса берет темную консервированную фасоль, сливает жидкость, разогревает продукт на сковороде на оливковом масле, потом разминает и добавляет много кинзы. Для любителей острого можно добавить перец, а для большей пикантности — крошку грецкого ореха.

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Однако у тако, по сравнению с русскими блинами, есть один нюанс: когда они остывают, то становятся ломкими, и начинку в них уже не завернуть. Но это не беда — сухие кукурузные ломтики во всем мире используются как чипсы. Главное — подобрать к ним подходящий соус. Его рецепт у актрисы тоже имеется.

«Нужно одно спелое авокадо. Размять мякоть, добавить соль, оливковое масло и внутренность помидора, но без жидкости. Все смешать и получится отличный соус. Это еще и очень красивая подача», — рассказала Сташенко.

Teleprogramma.pro поинтересовалась блинными традициями не только у актрисы, но и у других звезд шоу-бизнеса. Спешите узнать, пока не закончилась Масленица.

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