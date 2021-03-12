Как сделать дома кетчуп из помидор за 98 рублей

На 500 мл домашнего кетчупа у главного шеф-повара СТС ушло 98 рублей.

Надо:

Яблоко зеленое крупное 1 шт. (17 р.)

Лук репчатый 1 шт. (3 р.)

Чеснок 3 зубчика (2 р.)

Томаты в собственном соку 400 г (51 р.)

Кориандр целый 1 горсть (8 р.)

Красная сладкая паприка 1 ч. ложка (2 р.)

Сахар 1,5 ст. ложки (1 р.)

Винный уксус 1 ст. ложка (11 р.)

Свекла мелкая 1/2 шт. (1 р.)

Растительное масло 30 мл (2 р.)

Перец

Соль

Итого: 500 мл домашнего кетчупа = 98 р.

Приготовление:

Лук чистим, режем кубиками и обжариваем в кастрюле на растительном масле до золотистого цвета.

Добавляем порезанное кубиком яблоко.

Чеснок чистим, давим и отправляем в кастрюлю.

Переливаем в кастрюлю помидоры в собственном соку и добавляем 150 – 200 мл воды (в зависимости от густоты консистенции).

Совет от шефа: «В сезон помидоров, можно заменить консервированные томаты свежими».

Как только наша масса немного протушилась – добавляем горсть кориандра, 1 ст. ложку винного уксуса, 1,5 ст. ложки сахара. Перчим, солим и все тщательно перемешиваем.

Как только все закипело – оставляем томиться в кастрюле 30 минут на медленном огне.

Совет от шефа: «Пока кетчуп медленно вываривается на медленном огне, влага испаряется. Постоянно добавляйте воду, ориентируясь на концентрацию кетчупа».

В конце добавляем 1 ч. ложку паприки, 2 щепотки соли, перемешиваем и убираем с плиты. Полученную консистенцию перебиваем блендером.

Совет от шефа: «Есть нюанс – если перебить и перетереть полученную консистенцию до консистенции кетчупа, то потеряется цвет и получится оранжевый оттенок. Фуд хак – добавить немного свекольного сока».

Приятного аппетита!

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