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Творог не в начинке, а в составе теста: рассказываем, как готовит Высоцкая вкусные блинчики

Их не нужно фаршировать, выпечка сама по себе аппетитная.

Творог не в начинке, а в составе теста: рассказываем, как готовит Высоцкая вкусные блинчики
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Едим дома" на НТВ

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» рассказала, как она готовит вкусные творожные блинчики. Актриса не кладет творог в начинку, а растирает его и смешивает с тестом. Времени на это уйдет меньше обычного, а ваши близкие и вы сами порадуетесь новому приятному вкусу домашней выпечки.

Ингредиенты: 250 граммов творога, 180 граммов муки, 3 яйца, 250 миллилитров молока, 5 столовых ложек оливкового масла, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сахарной пудры, чайная ложка ванильного экстракта, 10 граммов разрыхлителя, соль.

Блины.
Блины. Кадр из шоу «Едим дома» на НТВ

Творог смешиваем с яйцами, сахаром, солим, взбиваем миксером. Муку соединяем с разрыхлителем. Часть творожно-яичной массы кладем в чашу, добавляем ванильный экстракт, всыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем. Далее вливаем молоко, размешаем, кладем остатки творожно-яичной массы, размешиваем. Вливаем оливковое масло, размешиваем, оставляем на некоторое время.

Далее жарим блинчики привычным способом. Готово! Подаем с топингом, вареньем, ягодным соусом или сметаной.

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