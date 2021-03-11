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Очень простой блинный пирог от Высоцкой: актриса заливает фрукты тестом и ставит в духовку

Звезда заверяет, что выпечка получается невероятно вкусной.

Очень простой блинный пирог от Высоцкой: актриса заливает фрукты тестом и ставит в духовку
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу НТВ "Едим дома"

На шоу НТВ «Едим дома» Юлия Высоцкая поделилась рецептом блинного пирога, в отличие от многих других вариантов, готовится он невероятно быстро и просто. «А главное — вкусно!» — добавила актриса.

Для этого пирога не нужно печь множество блинов. Мы просто заведем тесто и зальем им кусочки фруктов, а потом поставим в духовку. Жена Андрея Кончаловского использовала груши и яблоки, но можно брать любые другие фрукты, а также сухофрукты.

Ингредиенты: 2 груши, 2 яблока, 70 граммов сливочного масла, 3 чайные ложки сахара, чайная ложка корицы. На тесто: 4 яйца, 120 граммов муки, 100 граммов сахара, 250 миллилитров молока.

Очень простой блинный пирог от Высоцкой
Очень простой блинный пирог от Высоцкой. Кадр из шоу НТВ «Едим дома»

Духовку разогреваем до 190 градусов заранее. Растапливаем сливочное масло. Фрукты нарезаем на дольки, раскладываем по керамической кулинарной форме, присыпаем 2-3 чайными ложками сахара, поливаем растопленным маслом.

Приготовим тесто. Взобьем яйца с остатками сахара, постепенно вольем молоко, введем муку, размешаем. Зальем готовым тестом наши фрукты, присыплем корицей и поставим в духовку запекаться. Через 25-30 минут пирог будет готов!

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