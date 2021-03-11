Очень простой блинный пирог от Высоцкой: актриса заливает фрукты тестом и ставит в духовку

На шоу НТВ «Едим дома» Юлия Высоцкая поделилась рецептом блинного пирога, в отличие от многих других вариантов, готовится он невероятно быстро и просто. «А главное — вкусно!» — добавила актриса.

Для этого пирога не нужно печь множество блинов. Мы просто заведем тесто и зальем им кусочки фруктов, а потом поставим в духовку. Жена Андрея Кончаловского использовала груши и яблоки, но можно брать любые другие фрукты, а также сухофрукты.

Ингредиенты: 2 груши, 2 яблока, 70 граммов сливочного масла, 3 чайные ложки сахара, чайная ложка корицы. На тесто: 4 яйца, 120 граммов муки, 100 граммов сахара, 250 миллилитров молока.

Духовку разогреваем до 190 градусов заранее. Растапливаем сливочное масло. Фрукты нарезаем на дольки, раскладываем по керамической кулинарной форме, присыпаем 2-3 чайными ложками сахара, поливаем растопленным маслом.

Приготовим тесто. Взобьем яйца с остатками сахара, постепенно вольем молоко, введем муку, размешаем. Зальем готовым тестом наши фрукты, присыплем корицей и поставим в духовку запекаться. Через 25-30 минут пирог будет готов!

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