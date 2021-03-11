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Как готовит блинчики по-итальянски Высоцкая: она нарезает мелко ароматное яблочко и смешивает его с тестом

Выпечка получается необычной и аппетитной.

Как готовит блинчики по-итальянски Высоцкая: она нарезает мелко ароматное яблочко и смешивает его с тестом
Юлия Высоцкая. Шоу "Едим дома"/ НТВ. Стоп-кадр

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» предложила расширить наше представление о блинчиках. Звезда привезла из одного своего путешествия в Виченцу любопытный рецепт, где яблоком не фаршируется любимая многими выпечка, а сразу смешивается с тестом.

Ингредиенты: 200 граммов муки, 3 яблока, 120 граммов сахара, 2 яйца, половинка лимона, 50 граммов сметаны, 250 миллилитров молока, полторы столовые ложки оливкового масла, половинка чайной ложки ванильного экстракта, щепотка соли.

Блинчики
Блинчики. Шоу «Едим дома»/ НТВ. Стоп-кадр

Взбиваем яйца с солью, высыпаем немного муки, вводим постепенно охлажденное молоко, добавляем потихоньку остатки муки.

Добавляем столовую ложку оливкового масла, 2/3 сахара, замешиваем, оставляем на 30-40 минут «отдыхать».

Яблоки нарезаем, поливаем соком лимона из половинки фрукта, высыпаем их в тесто, добавляем оставшийся сахар, размешиваем. На остатках масла жарим небольшие блинчики с двух сторон до золотистой корочки. Подаем к столу со сметаной.

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