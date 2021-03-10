Наконец-то узнали, как правильно: Маргарита Симоньян поделилась рецептом салата для идеального ужина

Маргарита Симоньян – удивительная женщина. Известная журналистка, общественный деятель, крупный руководитель, мама троих детей, муза для своего любимого мужчины, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Кроме всего этого, подписчики Маргариты в Instagram знают ее еще и как отменного кулинара. Когда у Симоньян выдаются выходные дни, она обожает побаловать семью блюдами собственного приготовления.

На этот раз журналистка рассказала, каким салатом кормила мужа и детей во время воскресного ужина – свежим салатом с авокадо и артишоками.

Понадобится: авокадо, артишок, помидоры черри, пакетная зелень, вяленые помидоры, оливковое масло, бальзамический уксус.

Способ приготовления: артишоки отварить, все нарезать порционными кусочками, вяленые помидоры – полосками, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Лайфхак: авокадо, чтобы оно не почернело, когда нарезаете, нужно сразу поливать лимоном.

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