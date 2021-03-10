По личному рецепту: Савичева поделилась секретом приготовления вкусного торта «Прага»

Юлия Савичева успевает воспитывать дочь, выпускать новые треки и радовать домочадцев тортами собственного приготовления. На этот раз артистка рассказала, как испечь популярный торт «Прага» по собственному рецепту. Секретами поделилась в своем Instagram.

Ингредиенты: шоколадный бисквит: 6 белков, 6 желтков, 150 г сахара, щепотка соли, 115 г муки, 25 г какао, 40 г сливочного масла, чайная ложка разрыхлителя. Пропитка: ароматизатор «Ром» 2 мл, вода 10 мл, сахарная пудра по вкусу. Крем: 1 желток, 20 г воды, 120 г сгущенки, 200 г масла сливочного, 10 г какао, ваниль, абрикосовое варенье 30 г. Шоколадный ганаш: 100 г масла сливочного, 100 г темного шоколада. Крем для украшения: 200 г сливочного масла, 250 г сгущенки, ванилин, пищевые красители.

Способ приготовления: взбить желтки с половиной сахара, взбить белки с щепоткой соли, затем добавить к ним оставшуюся половину сахара, взбить до крутых пиков. Смешать аккуратно обе массы силиконовой лопаткой. Добавить порциями просеянную муку, какао и разрыхлитель, аккуратно перемешать до однородности, затем ввести растопленное остывшее сливочное масло.

Выпекать тесто в форме 22-23 см в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 мин. На готовность проверяем деревянной палочкой. Когда бисквит остынет, разрезаем его на три коржа. Крем шоколадный: один желток, воду, сгущенку смешиваем и увариваем в ковшике до загустения. Пока масса остывает взбиваем размягченное масло с ванилью. Когда заваренная основа остыла, постепенно добавляем ее в масло и продолжаем взбивать. Просеиваем какао и еще раз все взбиваем до однородности. Торт должен постоять ночь в холодильнике.

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