Как готовит блины с мясом Высоцкая: она запекает их под ароматным томатным соусом с сыром

Такое блюдо подойдет даже к праздничному столу.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» рассказала, как она необычно готовит блины с мясом. Нафаршировав, ведущая раскладывает их в форме и заливает ароматным соусом, потом разбрасывает кусочки сыра, которые приятно плавятся и создают особый вкус.

Ингредиенты: 150 граммов муки, 1 большой шарик моцарелы,1 яйцо, 30 граммов сливочного масла, 325 миллилитров молока, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка орегано, 1 щепотка сахара, 1 щепотка соли. На начинку: 350 граммов говяжьего фарша, 1 томат, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки орегано, щепотка перца, соли. На соус: 3 томата, 100 миллилитров молока, чайная ложка сахара, чайная ложка соли.

Сделаем тесто: муку просеем, добавим яйцо, 325 миллилитров молока, по щепотке соли и сахарного песка, размешаем. Растопим сливочное масло и тоже введем в состав. Испечем блины на горячей сковороде, смазанной маслом.

Затем приготовим начинку: нарубим лук и чеснок, обжарим на растительном масле. Сюда же отправим тертый томат, соль, перец, орегано. Положим фарш и потушим все вместе минут 15 под крышкой.

Далее сделаем соус. Оставшиеся томаты измельчим в блендере вместе с остатками молока, чайной ложкой сахара и соли.

Нафаршируем блинчики. Положим на каждый по паре ложек начинки и свернем в виде трубочек. Разложим их в глубоком противне, польем соусом, разбросаем кусочки моцареллы, приправим орегано.

Поставим в духовку, разогретую до 170 градусов, и запечем в течение минут 25-30. Сыр за это время аппетитно расплавится, а блинчики станут очень сочными.

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