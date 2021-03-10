Вкусно, как в ресторане: как готовит блинный торт с картофельно-грибной начинкой Ивлев

Звезда телеканала «Пятница» Константин Ивлев поделился своим фирменным рецептом блинного торта. В начинку он использует три вида грибов, два вида лука и запеченный в мундире картофель. Это очень вкусно и не хуже, чем в ресторане, заверяет шеф.

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Ингредиенты: 300 г печеного картофеля, 100 г хрустящего лука, 100 г зеленого лука, 120 г белых грибов, 300 г шампиньонов, 200 г вешенок, 100 г растительного масла, соль и перец по вкусу.

Итак, для начала нужно бросить в кипящую воду белые грибы, отварить 3 минуты, нарезать на дольки и обжарить на масле.

Картошку запечь в кожуре в течение 20 минут. Почистить, растолочь, посолить. Смешать с рубленым зеленым луком.

Тонко нарезать шампиньоны, обжарить на растительном масле, посолить. Готовить до тех пор, пока не выйдет вся влага. Потушить можно также в сметане.

Обжарить так же вешенки, посолить, поперчить.

Блины можно испечь по любимому рецепту или взять его здесь. Юлия Высоцкая готовит их, соединяя молоко и кефир.

Выложить блинный торт проще при помощи большого кулинарного кольца или разборной формы для запекания. Положить кольцо на плоскую тарелку, уложить блин, сверху распределить картошку с луком. Опять положить блин, чуть примять слегка руками и положить слой белых грибов, опять постелить блин, присыпать хрустящим луком, положить шампиньоны, опять блин и слой вешенок, присыпать луком. Выкладывать так далее, меняя виды грибов и присыпая луком. Дать торту настояться и нарезать на кусочки.

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