Пузырьки делают тесто мягким: готовим блинчики на безалкогольном пиве методом Высоцкой

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» поделилась необычным рецептом блинчиков. Их звезда заводит на безалкогольном пиве. Благодаря наличию пузырьков в напитке выпечка получается воздушной и кружевной.

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Актриса предложила приготовить к блинчикам фруктовый соус. Она использовала груши, но с тем же успехом можно взять яблоки или бананы.

Ингредиенты: 80 граммов муки пшеничной, 80 граммов – гречневой, яйцо, 50 граммов сметаны, 20 граммов сливочного масла, 150 миллилитров молока, 150 миллилитров безалкогольного светлого пива, 2 столовые ложки оливкового масла. На фруктовый соус: 1 груша, 1 лимон, 20 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка коньяка, корица.

Всю муку просеиваем, перемешиваем, добавляем яйцо, вымешиваем массу при помощи венчика, тонкой струей вливаем молоко. Размешивая далее, начинаем вливать пиво. Получаем тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Растапливаем на малом огне 20 граммов масла, вливаем в тесто, размешиваем. Оставляем настаиваться.

В это время приготовим соус. Из груши удаляем семечки, нарезаем крупными дольками. С лимона снимаем цедру, выжимаем из него столовую ложку сока. Кладем в кастрюльку 20 граммов масла, растапливаем, кладем грушу, всыпаем сахар, корицу, вливаем коньяк, добавляем цедру и сок лимона. Варим на малом огне. За алкоголь в соусе не беспокоимся, в процессе тепловой обработки он испаряется.

Жарим блинчики, смазав сковороду оливковым маслом. Они получаются довольно пышными. Подаем на стол горячими с фруктовым соусом и сметаной.

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