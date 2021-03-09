Анна Нетребко поделилась рецептом блинного торта с красной икрой и лососем

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко поделилась в Instagram очередным рецептом. Это кулинарное изыскание 49-летней артистки актуально для скорой Масленицы и, как отметила звезда, если погода не радует.

Блюдо представляет их себя блинный торт. Нужно напечь обычных блинов, а затем уложить их, чередуя два блина с прослойкой из маскарпоне или любым несоленым творожным сыром с нейтральным вкусом, смешанным со свежей мятой и укропом.

«Помазали, проложили двумя блинами, потом выкладываем слой мелконарезанной копченой семги или лосося, опять два блина и мелконатертые вареные яйца, опять два блина, сыр с мятой и мелконарезанный свежий огурец. Всю комбинацию повторить по два раза, чтобы получился торт», — пишет Нетребко.

Но это еще не все. Самый верхний нужно опять смазать творожным сыром с зеленью и положить сверху красную икру (обязательный ингредиент). По словам певицы, она идеально балансирует вкус. Такой необычный торт Анна делала уже несколько раз, и он всегда пользовался успехом у тех, кого артистка хотела угостить.

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