«Со своими юными помощницами»: Анна Хилькевич приготовила с дочерьми блинчики по фирменному рецепту

Артистка молодежного сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич разместила на своей странице в Сети видео приготовления блюда для Масленой недели.

Жена бизнесмена Артура вместе с дочерьми Арианной и Машей собрались на кухне для того, чтобы поделиться с поклонниками рецептом свекольных блинчиков.

«Ну, теперь уже точно пора провожать эту затяжную зиму и встречать весну. Традиционно за тарелочкой с блинами. Готовимся к Масленице! Поэтому я со своими юными помощницами приготовила для вас интересный рецепт блинов, которым точно можно удивить своих домашних и друзей», — заинтриговала фанатов Анна.

Хилькевич взяла для приготовления 500 миллилитров простого молока, 200 граммов муки, три яйца, небольшую свеклу, половину чайной ложки сахара, 30 граммов соли и сливочного масла.

Для начала мама и дочки сделали пюре из свеклы, а затем добавили к нему яйца, соль и сахар. После все тщательно сбили миксером. Затем добавили через сито муку и снова взбили. Полученное тесто они стали выпекать на предварительно разогретой сковороде.

«Прикольные свекольные блины», — прокомментировала получившееся блюдо Анна.

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