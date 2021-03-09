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«Со своими юными помощницами»: Анна Хилькевич приготовила с дочерьми блинчики по фирменному рецепту

34-летняя актриса записала кулинарный мастер-класс.

«Со своими юными помощницами»: Анна Хилькевич приготовила с дочерьми блинчики по фирменному рецепту
Анна Хилькевич с новой стрижкой. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Артистка молодежного сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич разместила на своей странице в Сети видео приготовления блюда для Масленой недели.

Жена бизнесмена Артура вместе с дочерьми Арианной и Машей собрались на кухне для того, чтобы поделиться с поклонниками рецептом свекольных блинчиков.

 «Ну, теперь уже точно пора провожать эту затяжную зиму и встречать весну. Традиционно за тарелочкой с блинами. Готовимся к Масленице! Поэтому я со своими юными помощницами приготовила для вас интересный рецепт блинов, которым точно можно удивить своих домашних и друзей», — заинтриговала фанатов Анна.

Хилькевич взяла для приготовления 500 миллилитров простого молока, 200 граммов муки, три яйца, небольшую свеклу, половину чайной ложки сахара, 30 граммов соли и сливочного масла.

Для начала мама и дочки сделали пюре из свеклы, а затем добавили к нему яйца, соль и сахар. После все тщательно сбили миксером. Затем добавили через сито муку и снова взбили. Полученное тесто они стали выпекать на предварительно разогретой сковороде.

 «Прикольные свекольные блины», — прокомментировала получившееся блюдо Анна.

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