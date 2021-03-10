«Молочная девочка»: торт проще простого от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
Бисквит:
- Яйца 4 шт. (24 р.)
- Сгущенное молоко 2 банки 760 г (140 р.)
- Мука 340 г (14 р.)
- Разрыхлитель 10 г (7 р.)
- Соль 1 г
Крем:
- Сливки 33% 1 л (300 р.)
- Сахарная пудра 400 г (50 р.)
- Сливочный сыр 600 г (280 р.)
Итого: 12 кусков торта = 815 р., 1 кусок = 68 р.
Приготовление:
Бисквит:
Взбиваем миксером 4 яйца до пышной пены, солим. Добавляем сгущенку.
Затем всыпаем разрыхлитель и муку, взбивая полученную массу.
Совет от шефа: «Чтобы пергамент плотно прилегал к противню, в 4 угла противня капнуть немного теста и положить сверху пергаментный лист».
Делим тесто на три равные части. Первую – перекладываем на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Тесто равномерно распределяем по поверхности отступая по 1 см от краев.
Отправляем корж в заранее разогретую до 160 градусов духовку без конвенции на 10 минут. Таким образом выпекаем еще 2 коржа и остужаем.
Крем:
Взбиваем миксером сливки. Добавляем сахарную пудру.
Совет от шефа: «Для крема нужны очень холодные жирные сливки».
Далее кладем в крем сливочный сыр и взбиваем до однородной консистенции.
Возвращаемся к нашим коржам. Разрезаем каждый пополам, чтобы получилось 6 прямоугольных коржей.
Собираем торт: корж – крем – корж – крем, промазывая все коржи, сильно не прижимая друг к другу.
Верхний последний корж и края торта равномерно смазываем кремом.
Совет от шефа: «Чтобы торт хорошо пропитался, нужно убрать его в холодильник на пару часов».
Приятного аппетита!