Рыбку замаринуем в лимонном соке: готовим изысканный блинный рулет с семгой по рецепту Высоцкой

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» поделилась необычным рецептом блинного рулета с семгой. Рыбу она сама замариновала в лимонном соке и оливковом масле. И дополнительный вкус придала при помощи сметанного соуса с укропом. Закуска очень изысканная, она порадует близких на особенном ужине и украсит праздничный стол.

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Ингредиенты: 500 граммов филе семги, 250 граммов сметаны, 150 граммов муки, 100 граммов твердого сыра, лимон, яйцо, пучок укропа, чеснок, 100 миллилитров молока, 10 столовых ложек оливкового масла, 2 столовые ложки хрена со сливками, чайная ложка растительного масла, щепотка сахара, четверть чайной ложки черного перца, половинка чайной ложки соли.

Семгу нарезаем тонкими ломтиками. Мелко рубим чеснок, из лимона выжимаем сок.

Для маринада смешиваем чеснок, оливковое масло, сок лимона, щепотку соли и перца. Поливаем рыбу этим составом, равномерно распределяем, оставляем на пару часов пропитываться.

В это время приготовим блины. Высоцкая пекла их так: смешала молоко и 100 миллилитров воды, ввела муку и яйцо, замесила тесто. Добавила щепотку соли, сахара, растительное масло и опять вымесила. Испекла на сковороде.

Далее приготовим соус, соединив сметану, хрен, укроп, щепотку соли и перца. И разложим наши блины на слой фольги. Распределим их внахлест друг на друга, сверху выложим замаринованную семгу, польем ее сметанным соусом, посыплем сыром и свернем в рулет, затем завернем все в фольгу и отправим на час в холодильник.

Пропитанный соками рулет нарежем на кусочки и подадим к столу.

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